Interventi straordinari in Pineta di Cesate per il ripristino della sicurezza

(Solaro, 29 Gen 21) È in corso un intervento di manutenzione straordinaria presso l'area della Pineta di Cesate, uno dei tre SIC (Sito d'importanza comunitaria nonché Zona Speciale di Conservazione) situati all'interno del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. I lavori si sono resi necessari per prevenire i rischi di caduta e crollo degli esemplari di Pino silvestre in precarie condizioni di stabilità principalmente a causa delle recenti nevicate.

I lavori di diradamento con asportazione del materiale forestale deperiente e a rischio caduta si stanno concentrando soprattutto in corrispondenza delle abitazioni, a garanzia dell'incolumità delle persone che transitano nei paraggi.Al taglio degli esemplari seguirà un intervento di messa a dimora di nuove piante forestali.Sono altresì previsti anche alcuni interventi di taglio degli arbusti e di alberi che hanno invaso gli habitat di brughiera, oltre a uno sfalcio della vegetazione erbacea sull'intera superficie.I lavori sono iniziati lo scorso 28 dicembre e termineranno entro il 25 giugno 2021.