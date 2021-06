Giornata mondiale della bicicletta 2021

3 giugno 2021

(Cadorago, 03 Giu 21)

Nel 2018 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito, per il 3 giugno, la Giornata mondiale della bicicletta.

La bicicletta, da oltre due secoli, rappresenta un mezzo di trasporto semplice, economico, affidabile e sostenibile, che preserva l'ambiente a la salute.

L'ONU ha anche riconosciuto che "la bicicletta stimola la creatività e l'impegno sociale e offre al suo utilizzatore una coscienza immediate dell'ambiente locale" e ancora che "la bicicletta può essere uno strumento per lo sviluppo e un mezzo non solo di trasporto ma anche di accesso all'educazione, alla salute e allo sport."

La bicicletta è il mezzo ideale per conoscere e spostarsi nei Parchi e nel Parco del Lura è possibile farlo lungo oltre 35 chilometri di piste ciclabili che si sviluppano da nord a sud, lungo la dorsale della Valle del Lura. Il Consorzio, fin dalla sua istituzione, ha infatti immaginato che la chiave per la sua percezione e per un equilibrato accesso potesse essere la costruzione di una rete di percorsi ciclabili che consentisse di percorrere l'intero parco da nord a sud e attraversarlo in più punti da est ad ovest.

Dal 2011 il Parco del Lura e le Amministrazioni comunali sono impegnati nella realizzazione del progetto VELUPLAN, il piano strategico per la mobilità ciclistica nel basso comasco, nel Saronnese e nel Lainatese, con l'obiettivo di completare e sviluppare ulteriormente il percorso ciclabile che s'inserisce in una rete strategica regionale e addirittura internazionale. Si tratta infatti di un segmento dell'itinerario "Eurovelo" n.5 da Londra alla Sicilia https://en.eurovelo.com/ev5/italy e coincide col tracciato della via Romea Francigena, la via che nel Medioevo aveva lo scopo di portare i pellegrini dall'Europa settentrionale a Roma.

Il 19 settembre sarà possibile percorre insieme l'itinerario ciclabile del Lura con la biciclettata organizzata dalla Rete WEEC Italia nell'ambito del programma "All4Climate-Italy2021" promosso dal Ministero della Transizione ecologica.