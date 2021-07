CAMPUS ECOLOGICI

(Cadorago, 01 Lug 21) Da qualche giorno si è conclusa anche la seconda e ultima settimana di campus ecologico di Saronno, la cui realizzazione è resa possibile grazie alla collaborazione con informaGiovani;

I 41 ragazzi coinvolti, divisi in squadre, si sono cimentati in piccole attività di manutenzione degli arredi del parco, nella sistemazione delle piste ciclabili e in altre iniziative di volontariato a Saronno.

L'evento, come ogni anno, riscuote molto successo ed è un'ottima occasione per i ragazzi di mettersi in gioco, una volta terminata la scuola, per dare una mano concreta alla città di Saronno e per socializzare.

Le due intense settimane di campus a Saronno si sono concluse ma il 5 Luglio si riparte con i campus di Cermenate e Bregnano! Dove un altro laborioso gruppo di ragazzi sarà coinvolto in attività concentrate nella media Valle del Torrente Lura.