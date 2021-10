GIORNATA MONDIALE DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE

14 ottobre 2021

(Cadorago, 14 Ott 21) Oggi, 14 ottobre, si celebra la Giornata mondiale dell'Educazione ambientale.

La giornata è stata fissata il 14 ottobre per ricordare la Conferenza ONU sull'Educazione ambientale del 1977, che ha visto la stipulazione di una dichiarazione i cui principi sono validi ancora oggi. https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/educazione_ambientale/Dichiarazione_di_Tbilisi_1977.pdf

L'Educazione ambientale ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare la popolazione (adulti, bambini e ragazzi) ad uno stile di vita più consapevole nel rispetto degli equilibri naturali, ponendo la figura dell'Uomo come parte integrante della Natura e non come suo padrone.

Il Parco del Lura porta avanti questo obiettivo da più 15 anni, avvicinando le nuove generazioni in progetti specifici dedicati alle scuole.

Nel triennio 2020-2023, il progetto di Educazione ambientale del Parco del Lura e del Parco Sorgenti del Torrente Lura, dal titolo "Uniti per Natura", coinvolge tutta la comunità della Valle del Torrente Lura nei processi di tutela, fruizione e valorizzazione del territorio della Valle.

http://www.parcolura.it/pagina.php?id=151