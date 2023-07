Ecco come è andata

(Saronno, 11 Lug 23) Si stanno concludendo le quattro settimane di Campus ecologico del Parco del Lura, partite il 19 giugno, la proposta estiva dedicata ai ragazzi e alle ragazze dai 13 ai 17 anni, che prevede attività di volontariato e di educazione ambientale. Il Campus è arrivato quest'anno alla sedicesima edizione ed è organizzato dal Parco del Lura e dalle Amministrazioni comunali e coinvolge, ogni settimana fino a 20 partecipanti.

Quest'anno hanno preso parte all'attività 75 ragazzi e ragazze nei Comuni di Saronno (settimane del 19 e 26 giugno), Bregnano e Cermenate (settimana del 3 luglio) e Garbagnate Milanese (10 luglio).

I gruppi sono stati coinvolti nei lavori di sistemazione degli arredi in legno del Parco e degli orti comunali (panchine, tavoli, staccionate), nella manutenzione delle piste ciclabili del Parco e nella pulizia delle aree verdi.

Durante le settimane, i ragazzi e le ragazze, guidati dagli educatori ambientali di Koinè cooperativa sociale, si sono spostati in bicicletta nei vari luoghi "di lavoro" individuati ed hanno partecipato anche ad attività di educazione ambientale, come orienteering e giochi di conoscenza del Parco, e momenti di "citizen science".

A fronte delle attività svolte, e per valorizzare l'impegno messo in campo dai partecipanti, al termine delle diverse settimane le Amministrazioni comunali coinvolte hanno donato ai ragazzi e alle ragazze un buono spendibile in alcuni esercizi commerciali del territorio.

L'esperienza vissuta durante il Campus ha avuto l'obiettivo di far aumentare la sensibilità riguardo al bene pubblico ed accrescere il senso di responsabilità nei partecipanti.

L'organizzazione delle settimane di Campus ha coinvolto, oltre che le Amministrazioni comunali, anche operatori dell'ambito educativo: InformaGiovani di Saronno, Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione, Cooperativa Dandelion, Cooperativa Serena e Cooperativa Il Grappolo.