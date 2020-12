Il calendario 2021 del Parco Nazionale dell’Aspromonte

(Santo Stefano Aspromonte, 14 Dic 20) Forme e colori, insetti e fiori, habitat e mammiferi: è stato realizzato il calendario 2021 del Parco dell'Aspromonte, dedicato alla Biodiversità. Uno strumento utile per divulgare la conoscenza del territorio attraverso la comunicazione emozionale data da immagini di forte impatto e suggestione. Dodici mesi descritti attraverso "scatti" emblematici del Parco dell'Aspromonte in una carrellata di immagini che evocano il tema principe dell'Area protetta, quello della tutela della biodiversità dell'Aspromonte.

Un tema fondamentale che nel calendario trova rappresentazione negli elementi da proteggere in un ecosistema complesso e delicato. L'obiettivo è quello di consentire a chi visita il territorio di apprezzarne le peculiarità naturalistiche ed ambientali uniche, oltre che di sensibilizzare l'opinione pubblica su temi del rispetto e della salvaguardia dell'ambiente.

"Nel Parco Nazionale dell'Aspromonte è possibile, ogni giorno, immergersi proprio in questa meravigliosa complessità, in questa incantevole coesistenza quotidiana con migliaia di altre forme di vita che sono accanto a noi. – scrive nel testo introduttivo al calendario, il Presidente Leo Autelitano - Tutelando questo territorio, salvaguardandolo dall'impoverimento di questi esseri viventi, stiamo salvando un tratto di terra, di acqua e di vita di inestimabile valore. Questa porzione di terra, al centro del Mediterraneo, è l'angolo più ricco di biodiversità d'Italia. Un luogo eterogeneo, vario, integro, in cui gli habitat naturali riescono ancora a integrarsi e sorreggersi in modo autentico. Questa consapevolezza – scrive ancora il Presidente Autelitano - ha spinto l'Ente Parco a realizzare, per il 2021, un calendario che racconti, attraverso le immagini, la meravigliosa biodiversità di questo territorio e sia, attraverso le sue pagine, l'ambasciatore di questo territorio e delle sue peculiarità".