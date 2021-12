Sei serate dedicate ai prodotti identitari del Parco Nazionale dell'Aspromonte

(Santo Stefano Aspromonte, 07 Dic 21) Sei serate dedicati ai prodotti identitari del Parco Nazionale dell'Aspromonte, organizzate in collaborazione con il Museo del Bergamotto e del Cibo. Si svolgeranno al Museo del Bergamotto in via Filippini a Reggio Calabria.

Prima serata 8 dicembre ore 19: "Natale e la Tradizione della Crispella versione aspromontana".

Seconda serata 10 dicembre: "Il Parco per la lotta al diabete" .Il bergamotto per la diabetologia

Terza serata 12 dicembre: "Natale - Funghi e Torrone del Parco"

Quarta serata 17 dicembre: "Natale e Suino nero d'Aspromonte"

Quinta serata 22 dicembre: "Natale e Formaggi del Parco".

Ultima serata 5 gennaio 2022: "Tombolata con i premi dei prodotti del Parco"