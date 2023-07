Reggio Calabria, 26 Luglio 2023 - Ore 9.30

(Santo Stefano Aspromonte, 18 Lug 23) Incontro pubblico dedicato al progetto LIFE MILVUS, per parlare della reintroduzione del nibbio reale e di una delle minacce più temibili per questo rapace, per molte altre specie di animali e per l'ambiente: il veleno.

Dipartimento di Agraria, Sala seminari

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria - Loc. Feo di Vito

Saluti:

Leo Autelitano , Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte

Giuseppe Zimbalatti, Rettore dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Giovanni Enrico Agosteo, Direttore del Dipartimento di Agraria - UNIRC

Interventi:

Il nibbio reale, una specie affascinante e vulnerabile

Anna Cenerini, Project manager LIFE MILVUS

Il progetto LIFE MILVUS e la reintroduzione del nibbio reale in Aspromonte

Luca Pelle, Responsabile Servizio Conservazione Natura e Biodiversità del PNA

Punti di alimentazione per nibbio reale

Guido Ceccolini, Presidente Associazione CERM Centro Rapaci Minacciati

Le tante facce del veleno

Alessandro Andreotti, ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

L'uso illegale del veleno

Anna Cenerini, Project manager LIFE MILVUS

Le Unità Cinofile Antiveleno dei Carabinieri

Giancarlo Papitto, Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFA) dell'Arma dei Carabinieri

Coordina:

Virna Fasone, Docente di Etologia e Gestione della Fauna Selvatica - UNIRC

Progetto LIFE MILVUS - LIFE18 NAT/IT/000917, Az. A.3-E.1

Realizzato con il contributo dello strumento finanziario LIFE dell'Unione Europea