Trekking nel Parco: idee per il weekend

Sabato 29 e domenica 30 agosto, due occasioni di turismo attivo sui sentieri alti che abbracciano i borghi di Vernazza e Corniglia: proseguono i trekking con guide esperte offerti dalla Cinque Terre Card.

(Manarola - sede Parco Cinque Terre, 24 Ago 20) Il piacere della scoperta della natura al ritmo del cammino. Come ogni weekend per chi ha voglia di natura e spazi incontaminati c'è il Cinque Terre Walking Park: il programma di escursioni con guide esperte alla scoperta del paesaggio terrazzato e del patrimonio di biodiversità custodito nella ricca rete sentieristica del Parco, tra i servizi compresi nella Cinque Terre Card.

TREKKING VERNAZZA (sabato 29 agosto, partenza ore 9, Info Point del Parco)

Il trekking ad anello proposto ha come focus la "doppia" bellezza di Vernazza: quella del borgo aggrappato alla roccia e quella delle montagne che si sviluppano in visioni da vertigine fino al mare, toccando con mano testimonianze culturali e religiose, ambienti di quota che si fondono con quelli costieri.

Il PERCORSO (GUARDA IL VIDEO)

Difficoltà: Escursionista Esperto | Lunghezza: 13.39 km

TREKKING CORNIGLIA (domenica 30 agosto, partenza ore 9, Info Point del Parco)

Camminando sulle scalinate in pietra che partono dal borgo di Corniglia, fino al bosco di crinale, per poi attraversare la sinfonia di vigne e muri a secco nei pressi di Volastra, non e' difficile intuire il collegamento tra tutti gli elementi che compongono il paesaggio e l'uso sapiente del bosco da parte di generazioni di contadini "architetti". Ed è quasi inevitabile avvertire un senso di riconoscenza nei confronti di chi, prima di noi, ha costruito questo straordinario dedalo di percorsi, che ancora oggi permette di accedere a luoghi così irripetibili e incontaminati.

Difficoltà Escursionista Esperto | Lunghezza 9.13 km

Il PERCORSO (GUARDA IL VIDEO)

Difficoltà Escursionista Esperto | Lunghezza 9.13 km

Entrambe le escursioni saranno condotte da una guida escursionistica esperta.

Galleria foto sentieri

INFO e MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: gratuita e riservata con prenotazione obbligatoria ai possessori della Cinque Terre Card acquistabile al link

Per informazioni e prenotazioni scrivere a: visiteguidate@ati5terre.it

Ad ogni partecipante verrà inviato il disciplinare Anticovid. Tale documento va restituito sempre via mail firmato e sottoscritto per accettazione.

Importante:

Si informa che sono vietate le calzature aperte e/o con suola liscia, ossia non provviste di suola tipo "Vibram". I trasgressori saranno puniti ai sensi del comma 2 dell'art. 30 della Legge 394/91 e ss.mm.ii.

In caso di condizioni meteo avverse l'evento sarà annullato. Si ricorda che i sentieri delle Cinque Terre sono paragonabili a percorsi di montagna e dunque sono dedicati a persone dotate di buona pratica escursionistica.

Info percorribilità rete sentieristica: ufficiosentieri@parconazionale5terre.it