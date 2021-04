Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Nel bosco neanche un angolino banale! Trek degli orridi (Romagna)

Domenica 11 Aprile 2021

Vi proponiamo un'escursione per entrare in punta di piedi nel boschi del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, nel comprensorio di Campigna, e per godere di silenzi ovattati, di orridi incuneati nel terreno, dei tronchi colonnari della faggeta e dei profumi muschiati e passeggiare ponendo l'occhio tutt'intorno e scoprire che non c'è niente di banale o scontato nella foresta, nei suoi elementi e nei suoi ritmi.

Lunghezza: 9 km circa (percorso ad anello)

Grado di difficoltà: medio, con notevoli dislivelli nel primo tratto e rientro su strada forestale pianeggiante (circa 3,5 km nella abetina di Campigna, habitat ideale del Picchio Nero e della Formica Rufa i cui nidi a cono sono visibilissimi a bordo sentiero). Pranzo al sacco a cura di partecipanti

Ritrovo ore 10:00 davanti all'Hotel Lo Scoiattolo a Campigna (Comune di Santa Sofia FC)

Rientro ore 15:00 circa

Contributo: € 12,00 a partecipante.

Per prenotare inviare una mail a prenotazioni@altertrek.it indicando nome e cognome, n° di partecipanti e un recapito telefonico. La quota comprende: organizzazione e coordinamento delle attività, assistenza da parte di una guida ambientale escursionistica abilitata ai sensi della L.R. 42/2000 e successive modifiche. Luogo di incontro e orari definitivi verranno comunicati via email 2-3 giorni prima dell'evento, previa iscrizione. La guida si riserva sin d'ora la facoltà di modificare l'itinerario in funzione delle condizioni meteo o se la sicurezza del gruppo lo rendesse necessario.

Santa Sofia 47018 Italy Comune: Santa Sofia (FC)

Provincia: Forlì-Cesena Regione: Emilia-Romagna



Altre info su:Tag: escursioni