Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Doppio Trekking intorno alle scogliere della Verna

Martedì 7 Dicembre 2021

Il monte Sacro della Verna, nel cuore del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, nella Toscana d'Appennino, quella montana, vera, autenticamente un po' selvaggia come questo viaggio che ci accingiamo a compiere intorno al monte, immerso nelle faggete millenarie.

Per voi abbiamo pensato ad una camminata attraverso le scogliere che imparentano questa montagna con l'altrettanto celebre rupe di San Marino: muschi e licheni trasformano l'ambiente naturale di per sè unico, in qualcosa di indimenticabile in cui camminare è un'esperienza per tutti i sensi.

Il percorso attraverserà boschi di faggio e abete bianco per condurvi fin sulla cima del monte, da cui far spaziare lo sguardo sulla valle del Casentino.

Lunghezza 10 km

Dislivello 250 m

Percoso facile e agevole (richiesta abitudine a camminare per qualche ora)

Pranzo al sacco a cura di partecipanti

Ritrovo or 10.00 al parcheggio de La Beccia (Loc. La Beccia - Chiusi della Verna - AR)

Rientro ore 15.00 circa

Contributo: € 15,00 a partecipante

per prenotare mandare una mail a prenotazioni@altertrek.it

indicando

nominativo

recapito telefonico

n° dei partecipanti

E' richiesto l'uso scarponi e di abbigliamento escursionistico.

La realizzazione sarà confermata per sms qualche giorno prima.

Chiusi della Verna 52010 Italy Comune: Chiusi della Verna (AR)

Provincia: Arezzo Regione: Toscana



Tag: escursioni