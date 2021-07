Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Cosa fare nel Parco in estate

Stai organizzando la tua visita al Parco? Ecco cosa sapere

(12 Lug 21) Il sito del Parco è ottimizzato per essere visibile con smartphone.

Consulta la Sezione "Iniziative ed Eventi" per scoprire le attività programmate dagli operatori del territorio.

Dove andare

Se cerchi alloggio, "clicca qui"

Carrozzina Joelette. Ecco a chi rivolgersi



Per gli itinerari escursionistici consigliati…… "clicca qui"

Per gli itinerari turistici consigliati …. "clicca qui"

Per un goloso itinerario Enogastronomico..."clicca qui"

Per visite guidate ed escursioni guidate:

- Operatori e accompagnatori scolaresche, gruppi e turismo

- Guide e accompagnatori di montagna

- Circoli ippici per gite a cavallo nel parco

- Guide Speleologiche



Luglio e agosto

VISITA AL MUSEO DELLE ACQUE E AL SENTIERO NATURA



Nei mesi di luglio e agosto la Scuola Verde invita cittadini e visitatori di ogni età, nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica (ore 10.00-17.00) a visitare il Centro per le Acque del Parco a San Pietro di Isola del Gran Sasso (TE).

Escursioni guidate in mountain bike

Zona Assergi – Fonte Cerreto – Campo Imperatore

Possibilità di noleggio mountain bike muscolari e a pedalata assistita

Emanuele De Simone (Accompagnatore MTB)

Higher Gran Sasso Activities (facebook e istagram)

Tel. +39 328 9214013

mail: highergransasso@gmail.com

Rend a Bike

Zona Isola del Gran Sasso

Presso il Museo delle Acque di San Pietro a Isola del Gran Sasso (TE), è possibile noleggiare mountain bike di varie misure con i relativi accessori.

Per maggiori informazioni e per prenotare: tel. 335.1048318 - info@scuolaverde.com

In Mountain Bike a Valle d'Angri

Zona Farindola

Noleggio e accompagnati (WolfTour)

Per tutta l'estate, tutti i giorni, sarà possibile noleggiare Mountain Bike per escursioni autoguide o accompagnati. La prenotazione è obbligatoria. Il percorso parte dalla Piazza di Farindola in direzione Valle d'Angri, con la cascata del Vitello d'Oro e le falesia di Arrampicata Sportiva. Si rientra in paese sostando nella Spiaggetta di Farindola, attraverso un anello o per la stessa strada dell'andata, a discrezione della guida e delle condizioni del gruppo di ospiti.

Costo Noleggio Mountain Bike: € 15:00 Giornata intera*

Costo Pranzo al sacco (su richiesta): € 7,00

Costo Accompagnatore: 15€/persona, minimo 3 persone

* prezzi eMTB su richiesta

Prenotazioni: Tel 085.8278444 - Mail info@wolftour.it

PREVENIRE INCENDI: Tutti i visitatori sono ben accetti nel Parco. Passate la vostre giornate in natura con spirito rispettoso dei luoghi e godetevi le bellezze di paesaggi unici e preziosi.

Assaggiate le produzioni locali, magari mangiando presso un Ristorante o una Trattoria tra le tante del territorio.

Potete anche scegliere un'area attrezzata per il pic-nic tra le tante presenti nel Parco dove mangiare pietanze sicure cucinate precedentemente a casa, ricordandovi di fare la strada di ritorno con tutti i rifiuti.

Per le "Arrostate", scegliete UNICAMENTE le aree pic-nic attrezzate con punti fuoco, sapendo che di queste c'è una grande richiesta e potreste trovarle occupate. Nel caso ricordiamo che non è permesso nel Parco fare fuochi, portare fornacelle e barbacue, tagliare rami, manomettere il territorio ...e lasciare i ricordi della vostra giornata visibili a chiunque arrivi dopo di voi.

NON ATTUATE COMPORTAMENTI CHE POTREBBERO INNESCARE INCENDI.

Per essere sempre informati sulle attività del Parco seguici su FACEBOOK e clicca "mi piace" sulla pagina!



Ora alcune informazioni utili:

CONSIGLI PER GLI ESCURSIONISTI (clicca qui)



SOSTA CAMPER -Si ricorda che al di fuori dai centri abitati, dei parcheggi già consentiti alle auto e delle aree sosta autorizzate, la sosta camper è Vietata. Consigliamo di individuare preventivamente l'area sosta per il vostro camper al fine di evitare situazioni di divieto e rischiare sanzioni o procedimenti.

Clicca qui per consultare l'elenco delle aree sosta camper autorizzate.

LIBERO CAMPEGGIO - Il Campeggio libero ed il bivacco nel Parco sono vietati, così anche accendere fuochi.

In questo Parco, tuttavia, è in vigore un apposito regolamento che disciplina le attività di campeggio (reperibile nella Sezione Ente Parco/Regolamenti in vigore ( Regolamento 6).

In base al regolamento è possibile sostare in alcune aree già individuate, limitrofe ai centri abitati. Per usufruire delle aree individuate dal regolamento bisogna chiedere autorizzazione preventiva al Comune competente per territorio.

Non accendere fuochi. Se avvisti un incendio chiama subito il 1515.

NON TOCCATE GLI ANIMALI SELVATICI - Come dovreste comportarvi in caso di ritrovamento di cuccioli di animali selvatici

Per il Soccorso in montagna chiama il "118"

Ove attivo utilizzare il numero "112" - Numero unico di emergenza Europeo

Sorveglianza:

Per contattare il Reparto Carabinieri Forestali del Parco chiamare in orario di ufficio il numero 0862.606004, o, in altro orario, il 1515.

SE VI PIACCIONO LE NOSTRE, E ANCHE VOSTRE, MONTAGNE, VI PREGHIAMO DI LASCIARE LE AREE PIC-NIC, I PRATI E I SENTIERI SENZA I VOSTRI RIFIUTI E ALTRI SEGNI DEL VOSTRO PASSAGGIO. GRAZIE A NOME DI CHI PASSA PER GLI STESSI LUOGHI DOPO DI VOI.