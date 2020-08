Progetto Apiari del Parco

Pubblicata la lista degli apicoltori aderenti

(Assergi, 26 Ago 20) Direttiva agli Enti Parco Nazionali e alle Aree Marine protette per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità - Biomonitoraggio ambientale nelle aree protette "le api come bioindicatore della qualità ambientale" – APIARI DEL PARCO



L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, nell'ambito della Direttiva del Ministero dell'Ambiente per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità, ha avviato il progetto di "Biomonitoraggio ambientale nelle aree protette "Le api come bioindicatore della qualità ambientale".

In questo contesto, si è costituita la rete di monitoraggio ambientale e di salute delle api all'interno dell'area protetta costituita dagli APIARI DEL PARCO.

Tramite procedura pubblica sono stati selezionati gli apicoltori che, oltre ad avere un rapporto di collaborazione già attivo con l'Ente Parco, hanno una distribuzione omogenea ed uniforme sul territorio protetto così da poter interessare i vari ambienti di cui si compone.

In tal modo, oltre alla massima copertura territoriale, si disporrà di dati scientifici completi la cui elaborazione sarà successivamente messa a disposizione degli stessi apicoltori che in questo contesto, assumono il ruolo di collaboratori del Parco.

Le azioni che si prevede di attivare nel biennio 2020-21 riguardano in particolare l'esecuzione delle analisi su campioni di miele millefiori primaverile ed estivo e successivamente di cera.

Con riferimento all'ape mellifera sono inoltre previste analisi morfometriche e genetiche con l'obbiettivo di poter individuare i ceppi migliori e che si son meglio adattati ai nostri ambienti montani.

Infine, un aspetto interessante del lavoro sarà quello dedicato allo studio delle interrelazioni delle api con l'ambiente e con gli impollinatori, specie gli apoidei selvatici.

L'adesione alla rete è a titolo gratuito ed i risultati delle analisi saranno successivamente messi a disposizione dagli stessi apicoltori aderenti.

