Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Protocollo d’Intesa per la Gestione del Sistema Idrico del Gran Sasso - Riunione

(Assergi, 18 Set 20) Si è svolta questa mattina in videoconferenza la riunione del Tavolo Tecnico sull'emergenza idrica del Gran Sasso convocata dal Vice Presidente della Regione Abruzzo, Dott. Emanuele Imprudente.

"Ho inteso partecipare", dichiara il Presidente del Parco Avv. Tommaso Navarra, "all'unico scopo di verbalizzare ancora una volta l'assoluta necessità del rispetto della normativa di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA). Si tratta di una posizione già verbalizzata sin dalla riunione del 3 novembre 2017. Il tavolo ha condiviso la natura consultoria e non autorizzatoria dello stesso, la non sostituibilità delle procedure normative e la necessità di operare la VIncA richiesta dall'Ente Parco. Esprimo quindi la più viva soddisfazione per la condivisione ad opera di tutti gli attori della necessità di procedere con l'accertamento di Valutazione Ambientale da noi richiesta sin dal 3 novembre 2017 per ogni intervento. Sono sicuro che lo strumento normativo in questione consentirà di meglio conoscere e di meglio intervenire nell'interesse unico della tutela di un sistema così complesso ma soprattutto così prezioso nel quale si prevede di intervenire".