Adozione del PRG del Comune di Pietracamela: siglato il protocollo d'intesa

(Assergi, 28 Mag 21) Il Comune di Pietracamela e l'Ente Parco hanno sottoscritto l'Intesa, ex art. 1, comma 5 della Legge 394/1991, di adozione del PRG del Comune di Pietracamela.

L'Intesa recepisce e conclude, dopo 45 anni, un complesso iter amministrativo di pianificazione strutturando una pietra miliare amministrativa essenziale per i futuri sviluppi di tutela e promozione del Gran Sasso teramano e del borgo di Pietracamela.



"Ci sono momenti in cui l'azione amministrativa" dichiara il Presidente del Parco Avv. Tommaso Navarra, "raggiunge un punto non più differibile di sintesi e di concretezza indispensabile per la vita del territorio. Abbiamo fortemente voluto l'approvazione del Piano del Parco ed oggi l'odierno Protocollo di Intesa con il Comune di Pietracamela quale contributo di azione specifica non più differibile; nel ringraziare tutta la struttura amministrativa che ha saputo cogliere l'obiettivo fissato, esprimo viva soddisfazione per il risultato storico raggiunto".

"E' una data storica per il Comune di Pietracamela" dichiara il Sindaco del Comune di Pietracamela Dott. Michele Petraccia, "che dopo decenni si avvicina in maniera definitiva ad avere operativo uno strumento indispensabile per lo sviluppo del territorio. Per questo ringrazio per la disponibilità e la collaborazione l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, nella figura del Presidente Avv. Tommaso Navarra e del Direttore Ing. Alfonso Calzolaio, riuscendo a concretizzare il lavoro svolto da decenni e facendo sì che il Comune di Pietracamela possa finalmente adottare uno strumento importante quale il PRG coniugando la giusta ambizione di sviluppo con la tutela di un ambiente di pregio come quello che ci appartiene".