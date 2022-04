L'Avviso scade il 22 aprile

(Assergi, 06 Apr 22) La vita di molti insetti dipende dalla produzione di nettare e polline da parte dei fiori. In cambio del loro sostentamento essi effettuano un essenziale servizio di impollinazione e di trasporto del materiale genetico contenuto nel polline stesso.



Ogni pianta produce un polline unico nella forma e nella struttura, come un'impronta digitale che inequivocabilmente riconduce alla specie che lo ha prodotto.

Il polline, quindi, assume un ruolo essenziale, non solo dal punto di vista naturale, ma anche scientifico perché attraverso il suo studio è possibile comprendere le dinamiche del mondo vegetale ed animale, l'ecologia e l'etologia di questi esseri viventi.

È ancora insufficiente la conoscenza dei pollini in Appennino. L'obiettivo principale ora è quello di individuare i rapporti tra le specie vegetali presenti nell'area protetta con gli insetti impollinatori con i quali sono maggiormente collegate.

Per questo l'Ente Parco intende conferire n. 2 incarichi di lavoro autonomo, di natura temporanea, ad esperti Botanici per attività inerenti censimento dei pollini nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con l'incarico di:

Fare il campionamento delle specie vegetali presenti all'interno del Parco (ad oggi ne sono state identificate oltre 2.665 specie), al fine di creare una palinoteca della flora del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga;

Raccogliere e catalogare tutte le specie vegetali, arboree, arbustive ed erbacee, nel periodo di antesi fiorale; le stesse saranno georeferenziate, identificate a livello tassonomico ed infine catalogate.

Per ogni singola specie vegetale saranno creati appositi vetrini con i pollini; questi ultimi sottoposti ad osservazione con il microscopio ottico, saranno identificati a livello tassonomico e infine fotografati per la creazione di un Atlante palinologico del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.



Vai all'Avviso per 2 Botanici (Clicca qui)

Scadenza 22/04/2022