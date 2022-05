Progetto VALOR

(Assergi, 05 Mag 22) VALOR VALORISATION OF ANCIENT FARMING TECHNIQUES IN RESILIENT AND SUSTAINABLE AGRICULTURE 612501-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-KA CUP: E18I19000090006

Il partner Italiano del Progetto Erasmus VALOR - il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga - ha iniziato la fase di test dei moduli formativi con una selezione di giovani interessati a frequentare il corso di apprendimento sperimentale per "Manager e Tecnico in agricoltura resiliente e sostenibile".

Sono stati selezionati 22 volontari tra studenti delle Scuole superiori, Istituti Agrari, laureandi/laureati in discipline agricole e zootecniche ma anche in Architettura del paesaggio e Scienze Internazionali.

Il 3 maggio si è tenuto il primo incontro introduttivo di presentazione dei corsi valor e dei loro contenuti principali.

La modalità di somministrazione e testaggio del corso "on line" permette anche ai professionisti che già operano nel settore di partecipare nonostante le distanze. Le classi che si sono costituite vedono infatti la partecipazione di professionisti provenienti anche da fuori regione come dal Veneto e dalla Basilicata.

Nel mese di maggio sono previste le lezioni per testare il primo modulo con cadenza settimanale.

Il Parco Nazionale, al fine di attivare già da quest'anno il corso ufficiale, sta collaborando con gli Enti preposti a livello regionale e nazionale per la certificazione dei corsi VALOR in Italia e, entro il termine della sperimentazione, coinvolgerà docenti ed esperti del settore in incontri divulgativi ed informativi.