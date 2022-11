Scadenza 17 gennaio 2023

(Assergi, 17 Nov 22) L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, esclusivamente nei territori ricadenti all'interno dei suoi confini, concede agli allevatori alimento secco per cani, al fine di favorire una corretta gestione dei cani da lavoro (guardiania e conduzione) utilizzati nell'allevamento di ovini, caprini e bovini nel territorio del Parco.

L'obiettivo principale di questa azione è quello di incentivare le attività di allevamento tradizionali, condotte con tecniche sostenibili, rispettose della fauna protetta, degli equilibri naturali e del paesaggio.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 40° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, e cioè il 17 gennaio 2023, al seguente indirizzo:

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, via del Convento, 1 – 67100 Assergi – L'Aquila mediante consegna a mano o per posta oppure per posta elettronica all'indirizzo ente@gransassolagapark.it o via posta elettronica certificata all'indirizzo gransassolagapark@pec.it.

L'Avviso e la relativa domanda possono essere consultati al seguente link:

http://www.gransassolagapark.it/albo_dettaglio.php?id=62260