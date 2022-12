LIFE Bear-Smart Corridors

(Assergi, 06 Dic 22) Nell'ambito dell'iniziativa LIFE Bear-Smart Corridors, alcuni partner hanno avuto l'idea di diffondere le migliori pratiche di convivenza con l'orso attraverso la promozione di prodotti alimentari di alta qualità dell'Appennino centrale, tutti racchiusi all'interno della Bear-Smart Box.

Cos'è la Bear-Smart Box?

È una Food-Box pensata per raccontare l'impegno verso il nostro territorio attraverso una gamma di prodotti d'eccellenza.

L'idea della Bear-Smart Box, infatti, nasce in Appennino centrale, grazie alla visione condivisa tra diversi soggetti: la ONG Rewilding Apennines, il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, la Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio e Broozy.

Con la Bear-Smart Box vogliamo avvicinare le persone al progetto LIFE Bear-Smart Corridors per la costruzione delle Comunità a Misura d'Orso, una realtà attiva in almeno 16 comuni dell'Italia centrale.

I produttori scelti per la Bear-Smart Box

La selezione di prodotti che troverete all'interno di questa box ripercorre la graduale espansione dell'orso bruno marsicano che, dalle foreste vetuste e dai luoghi più inaccessibili del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, al crescere della popolazione ha iniziato a colonizzare altri territori fuori dalla core area dove aveva sempre vissuto, attraversando i corridoi ecologici, grandi territori di connessione tra un'area protetta e l'altra, come la Riserva Naturale Monte Genzana Alto Gizio, tornando a frequentare,come un tempo, il vasto territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga.

Se utilizziamo questi corridoi di espansione per esplorare la regione, possiamo così incontrare diverse realtà artigianali: si spazia dai formaggi a latte crudo, di pecora e di capra, che rappresentano una delle economie basate sulla natura più antiche dell'Appennino centrale, fino a produzioni altrettanto tradizionali rielaborate in chiave moderna, come il sidro a base di mele, la ratafià prodotta con le amarene di collina e il vino Montepulciano, i torroni artigianali e i mugnoli.

Il tuo contributo alla salvaguardia dell'orso bruno marsicano.

In Italia, l'obiettivo di LIFE Bear-Smart Corridors è di favorire l'espansione della popolazione di orso bruno marsicano, a rischio di estinzione, mitigando i conflitti e favorendo la convivenza tra orsi ed esseri umani. Il modello Bear-Smart Community nasce in British Columbia qualche decennio fa per sviluppare un nuovo approccio verso la fauna selvatica – in particolare l'orso – incentrato sul ruolo attivo della cittadinanza nel ridurre i conflitti con gli orsi, favorendo la coesistenza e tutelando questi magnifici animali.

Una parte dei proventi del tuo acquisto andrà nel Fondo di Conservazione dell'Orso, che mira a diffondere buone pratiche di coesistenza tra l'uomo e la fauna selvatica.

Acquistando questo pacco non solo aiuterai delle piccole realtà artigianali dell'Appennino centrale, ma darai un contribuito attivo per rendere questi territori adatti per gli esseri umani e per la fauna selvatica.

Al seguente link troverete tutte le informazioni riguardanti il progetto; attraverso questo link potrete acquistare la Bear-Smart Box.