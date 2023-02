Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

CREAZIONE GRADUATORIA DI ALLEVATORI INTERESSATI A PARTECIPARE AL PROGETTO SILOS E A RICEVERE IN COMODATO D’USO GRATUITO SERBATOI PER LO STOCCAGGIO DI MANGIMI

(Assergi, 28 Feb 23) Il presente avviso ha lo scopo di individuare 2 allevatori interessati a partecipare al progetto in oggetto e ricevere in comodato d'uso gratuito silos in vetroresina da 12 m3 da utilizzare per lo stoccaggio delle materie prime da destinare all'alimentazione del bestiame.

L'operatore in posizione utile, a seguito di stipula di apposita convenzione, beneficerà:

- di due silos in vetroresina da circa 12 m3, trasportati e montati presso il presso il sito individuato dallo stesso all'interno di uno dei Comuni del Parco.

L'Ente Parco, con la presente iniziativa - intende fornire agli allevatori uno strumento utile a:

- migliorare le condizioni di lavoro e la qualità di vita degli operatori;

- diminuire la distanza tra ente pubblico e operatori di settore attraverso interventi puntuali e concreti.

- contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale degli interventi antropici attraverso un'attenta gestione delle attività agricole e zootecniche;

- proporre modelli di agricoltura sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale;

- mitigare gli impatti sull'ambiente in presenza di colture agricole e zootecniche;

- rendere più consapevoli gli agricoltori e gli allevatori del loro fondamentale ruolo ai fini del presidio del territorio e del mantenimento della biodiversità;

- far conoscere ed incentivare l'adozione di buone pratiche agricole e zootecniche;

- incrementare e favorire l'utilizzo di materie prime locali;

- incrementare la qualità delle produzioni con minori possibilità di sviluppo di tossine, funghi ed incremento generale dell'igiene degli alimenti;

- incrementare il benessere animale;

- invogliare altri allevatori, viste le sicure ricadute qualitative ed economiche sulle produzioni agro-zootecniche derivate dalle azioni promosse dal progetto, a dotarsi di attrezzature e di tecniche simili anche senza l'intervento pubblico.

I soggetti interessati dovranno comunicare la propria manifestazione di interesse entro le ore 12:00 del giorno 03 aprile 2023, farà fede data e ora del protocollo in entrata dell'Ente - inviando il modulo di adesione (Allegato 1) a mezzo mail all'indirizzo ente@gransassolagapark.it o a mezzo PEC all'indirizzo gransassolagapark@pec.it o mezzo posta al seguente indirizzo:

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Via del Convento, n. 1, 67100 - Assergi (AQ)

Il presente avviso, con il relativo allegato, può essere scaricato al seguente link: http://www.gransassolagapark.it/albo_dettaglio.php?id=63318