AVVISO ESPLORATIVO finalizzato ad individuare soggetti da invitare ad eventuale successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo

(Assergi, 05 Lug 23) L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l'Ente.

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta.

Pertanto, il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l'amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20/07/2023, esclusivamente via PEC all'indirizzo gransassolagapark@pec.it, a pena di esclusione, specificando nell'oggetto "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO DI BROKER ASSICURATIVO" utilizzando l'apposito modulo scaricabile, unitamente all'avviso di manifestazione, al seguente link: http://www.gransassolagapark.it/albo_dettaglio.php?id=64481