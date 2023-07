Creazione di una graduatoria di allevatori/agricoltori - Progetto CISTERNAS

(Assergi, 10 Lug 23) La tutela delle attività antropiche, in un'area protetta fortemente legata alle pratiche agro-zootecniche, rappresenta per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga una necessità ma anche un'opportunità di rilancio di un'economia rurale che per generazioni ha garantito la sussistenza di popoli in zone marginali e impervie, ma che purtroppo nel tempo ha visto una graduale riduzione delle aziende.

Per tale motivo l'Ente Parco da anni mette in campo iniziative e progetti tesi a incentivare, valorizzare e rivitalizzare il settore privilegiando tecniche e metodiche rispettose dell'ambiente, del territorio, della vocazione e dei ritmi della natura.

Il presente avviso ha lo scopo di individuare soggetti interessati a partecipare al progetto denominato "cisternas" e a creare una graduatoria dalla quale attingere per consegnare in comodato d'uso gratuito un serbatoio da circa 1.100 litri con vasca di contenimento anti sversamento, gruppo erogatore e tettoia di protezione.

I soggetti interessati dovranno comunicare la propria manifestazione di interesse entro le ore 12:00 del giorno 21 agosto 2023 - inviando il modulo di adesione (Allegato 1) a mezzo PEC all'indirizzo gransassolagapark@pec.it o mediante consegna a mano o per posta al seguente indirizzo:

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, via del Convento – 67100 - Assergi - L'Aquila.

L'Avviso, con il relativo allegato, può essere consultato e scaricato al seguente link:

http://www.gransassolagapark.it/albo_dettaglio.php?id=64523