Individuazione imprese agricole, cooperative agricolo forestali e consorzi cooperativi per conduzione operazioni di contenimento specie cinghiale mediante chiusini di cattura nel Parco

(Assergi, 11 Lug 23) L'Ente Parco intende avviare una manifestazione di interesse finalizzata alla conduzione delle operazioni di contenimento della popolazione di cinghiali mediante chiusini di cattura all'interno del territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Gli operatori interessati al presente avviso, dovranno presentare domanda, utilizzando l'istanza di partecipazione (Allegato A) ed inviarla, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante (compresi gli Allegati A, B, 4, D), secondo le seguenti modalità:

- Posta Certificata, all'indirizzo gransassolagapark@pec.it, indicando in oggetto: "AVVISO PUBBLICO di Manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di imprese agricole, cooperative agricolo forestali e di Consorzi cooperativi costituiti per la conduzione delle operazioni di contenimento della specie cinghiale mediante chiusini di cattura all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga", a pena di esclusione.

Farà fede l'orario e la data di ricezione del sistema informatico di gestione della Posta Certificata.

- Plico sigillato controfirmato sui lembi di chiusura con la seguente dicitura: "AVVISO PUBBLICO di Manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di imprese agricole, cooperative agricolo forestali e di Consorzi cooperativi costituiti per la conduzione delle operazioni di contenimento della specie cinghiale mediante chiusini di cattura all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga" e potrà essere consegnato:

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, con raccomandata A.R. (o altra modalità

similare) al seguente indirizzo, Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, in Via del Convento 67100 - Frazione Assergi - L'Aquila. Le domande pervenute oltre il limite di scadenza sopra indicato, non saranno prese in considerazione.

Non farà fede il timbro di spedizione, ma il "VISTO ARRIVARE".

A MANO presso l'Ufficio del Protocollo dell'Ente Parco, nell'orario di apertura al pubblico (lunedì – venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00; il martedì ed il giovedì anche dalle 15:30 alle 16:30).

Le domande, inviate secondo le modalità sopra previste, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 25 luglio 2023, pena l'esclusione.

Il presente Avviso, con i relativi allegati, può essere consultato e scaricato al seguente link:

http://www.gransassolagapark.it/albo_dettaglio.php?id=64542