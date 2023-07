REPERIMENTO DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DI 20 SERBATOI STOCCAGGIO DI GASOLIO AGRICOLO NELL’AMBITO DEL PROGETTO CISTERNAS

(Assergi, 27 Lug 23) A seguito del Progetto "Cisternas incoraggiamento all'adozione di Buone Pratiche Agricole e Zootecniche", approvato con Delibera del Consiglio Direttivo 04/23 del 22.03.2023, l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga intende avviare un'indagine conoscitiva finalizzata ad individuare fornitori in possesso dei necessari requisiti ai fini dell'acquisto di 20 serbatoi per lo stoccaggio di gasolio agricolo.

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 04/09/2023, esclusivamente via PEC all'indirizzo gransassolagapark@pec.it, a pena di esclusione, specificando nell'oggetto "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FORNITURA SERBATOI STOCCAGGIO GASOLIO AGRICOLO", comprensiva della seguente documentazione:

Dichiarazione sostitutiva (Allegato A), ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti/indichi:

- di possedere i requisiti minimi di partecipazione di cui al punto 3:

- di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023;

- Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Il presente Avviso, con il relativo modello, può essere consultato e scaricato a seguente link:

https://www.gransassolagapark.it/albo_dettaglio.php?id=64742