Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Rocca Calascio al tramonto

Venerdì 3 Luglio 2020

Organizzato da Il Bosso

Necessaria prenotazione anticipata di almeno 2 giorni.

L'attività verrà svolta nel rispetto delle disposizioni previste per l'emergenza nazionale al momento dell'evento.

Dallo stupendo borgo medievale di Santo Stefano di Sessanio, salendo per il crinale ed oltrepassando la caratteristica Chiesa a pianta ottagonale, di Madonna della Pietà, raggiungeremo la splendida Rocca di Calascio, la roccaforte più alta di tutto l'Appennino (1460 m), esclusivo scenario di pellicole cinematografiche fantasy e luogo del cuore per molti.

E proprio qui, mentre il sole lascia spazio alla luna, affascinati dalle tonalità rosee del cielo, potremo godere insieme del suggestivo panorama circostante che spazia dalle cime più alte del Gran sasso alla piana di Campo Imperatore e poi alla Majella, al massiccio del Morrone fino al Sirente ed al Velino. Cosa aspettarsi di più…

Da S. Stefano di Sessanio località Lago (1232 m) alla Rocca di Calascio (1460 m) passando sotto il Monte delle Croci e tornando per la Val Pareta



Ritrovo S. Stefano di Sessanio – Località Lago

Orari: ore 17:30 nei mesi di Giugno e Luglio

ore 17:00 Agosto

ore 16:30 Settembre



Difficoltà: E/Escursionistica

Escursionismo di livello medio su sentiero di montagna senza particolari difficoltà ma con dislivello

✅ Via libera ai piccoli esploratori dagli 10 anni in su!

✅ Dislivello: 400 m circa

✅ Lunghezza percorso: 11 km

✅ Percorso: Anello

✅ Durata 5h circa (in funzione delle soste)

🐕 Cani ammessi: al guinzaglio

🍽 Cena al sacco



L'attività verrà avviata per un minimo di 6 partecipanti prenotati.

Quota: 20€ Trekking



Attrezzatura minima necessaria:

Calzature da trekking (no scarpe da running o similari) e calzettoni adeguati, abbigliamento a strati possibilmente traspirante, cappello con visiera o bandana, occhiali da sole o con lenti trasparenti, una maglia a maniche lunghe, giacca antivento e antipioggia, zaino con borraccia piena, bastoncini da trekking (consigliati), torce frontali



Obbligatorio portare con se mascherina, gel o salviette igienizzanti/ disinfettanti, guanti e apposito sacchetto per riporre salviette o guanti usati

Sarete accompagnati da Accompagnatori qualificati e certificati.

☎ Per informazioni e prenotazioni:

– chiama lo 085 9808009,

– chiama lo 3286878940 per un contatto diretto con la guida

– compila il form per iscriverti: https://www.ilbosso.com/iscrizione-trekking/

I percorsi proposti sono soggetti a variazioni, tenendo conto del meteo e dello stato dei sentieri al momento dell'evento

Calascio 67020 Italy Luogo: Rocca Calascio

Comune: Calascio (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: Il Bosso

Info Line: 3286878940

