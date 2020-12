AVVISO: avvertenze e raccomandazione per attività di trekking

(Pantelleria, 11 Dic 20) Nelle aree P3/P4 a pericolosità elevata e molto elevata per le condizioni di rischio: (caduta massi, frana, inondazione), indicate nelle cartografie del PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico) http://www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale/it/Home/GeoViewer# (cliccando su Aggiungi Servizi > Servizi Geoportale > pag. 2), in attuazione delle Linee Guida approvate dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con D.S.G. n. 174/2020 del 17.08.2020 e fatte salve le più restrittive ordinanze emanate dalle autorità locali (OS 160/2018 Comune di Pantelleria e regionali competenti in materia di protezione civile e pubblica incolumità,

SONO VIETATI L'ACCESSO PER FRUIZIONE E LE ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO:

Nel caso di allerta meteo idrogeologica arancione e rossa emanata dalla Protezione Civile regionale https://www.protezionecivilesicilia.it/it/106-previsione-e-allerta.asp ;

Subito dopo un evento piovoso eccezionale e nelle 24 ore successive;

Subito dopo un evento sismico avvertito e confermato dall'Istituto Nazionale di geofisica e Vulcanologia (INGV) e nelle 24 ore successive.

AL VERIFICARSI DI UNA DELLE SOPRADETTE CIRCOSTANZE, E' INOLTRE

OBBLIGATORIO ALLONTANARSI DALLE AREE A PERICOLOSITÀ

ATTI D'INDIRIZZO DELLA REGIONE SICILIANA

(D.S.G. n. 174/2020 del 17.08.2020)