Interventi di miglioramento dell’accessibilità alla viabilità forestale del Parco

(Pantelleria, 30 Gen 21) "Il Parco Nazionale di Pantelleria, nello svolgere il suo compito di promuovere lo sviluppo sostenibile dell'Isola e di preservarne gli habitat naturale, è chiamato a svolgere tutti quegli interventi necessari, da una parte alla salvaguardia e dall'altra alla fruizione in sicurezza". Così il presidente del Parco Nazionale, Salvatore Gabriele, introduce un documento dell'ufficio tecnico dell'Ente in cui sono illustrati gli interventi di miglioramento dell'accessibilità alla viabilità forestale del Parco in corso d'opera ed eseguiti nell'ultimo trimestre del 2020. "Gli obiettivi, ben spiegati nel documento di riepilogo che l'Ente mette a disposizione, sono principalmente la prevenzione dal rischio idrogeologico e dagli incendi e non ultimo la garanzia di assicurare a tutti la fruizione del Parco Nazionale, anche a quei soggetti fragili come anziani, bambini e diversamente abili. E' nostra cura, inoltre, andare a intervenire là dove non si faceva da anni per restituire alla comunità l'accesso sicuro al territorio".

Il documento, che vi invitiamo a leggere, offre un quadro delle attività svolte, anche in collaborazione con il Comune, spiega la logica esecutiva. E' importante sottolineare, infatti, che gli interventi infrastrutturali programmati dall'Ente Parco si basano sui principi di ingegneria naturalistica ed ambientale, non modificano il tracciato viario, ma piuttosto lo ripristinano, andando anche a risanare lì dove dilavamento o vegetazione incolta hanno innescato criticità.

L'ufficio tecnico del Parco Nazionale resta a disposizione per ulteriori chiarimenti