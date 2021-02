Guide del Parco: manifestazione d’interesse al percorso di formazione

Il Parco di Pantelleria rafforza la sua rete all’insegna della qualità

(Pantelleria, 17 Feb 21) L'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria intende organizzare un corso di formazione professionalizzante al termine del quale verrà conferito ai partecipanti il titolo ufficiale di "Guida del Parco Nazionale dell'Isola di Pantelleria". Per questo, propedeutico al corso, si intende effettuare un'esplorazione sul numero di potenziali partecipanti mediante una manifestazione d'interesse che va comunicata dalle aspiranti Guide del Parco all'Ente stesso.

L'iniziativa si colloca nell'ambito dello sviluppo e della valorizzazione delle attività economiche e dell'occupazione locale promosse dal Parco Nazionale. L'obiettivo è formare, in modo professionale, dei facilitatori della lettura e narrazione del paesaggio rurale e dell'ambiente naturale, caratteristiche uniche dell'isola di Pantelleria. Le Guide dovranno lavorare in stretto contatto con l'Ente condividendone la vision; dovranno essere in grado di comunicare il senso di appartenenza al territorio e di valorizzare in ogni dettaglio dell'Isola, sensibilizzando i turisti, italiani e stranieri, alle questioni legate alla tutela e alle buone pratiche in materia ambientale, alla gestione sostenibile delle risorse, alla conservazione e allo sviluppo.

Per questo il corso di formazione servirà ad acquisire o ad approfondire un'ottima conoscenza del territorio del Parco Nazionale: "risorse tangibili ed intangibili" come geositi, habitat, flora, fauna, paesaggio rurale tradizionale, usi, costumi, tradizioni, aspetti storici e socio-economici, includendo in questi ultimi anche le valenze enogastronomiche.

Il Corso sarà organizzato e gestito dal Parco Nazionale coadiuvato dall'Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (Aigae) con la quale è stato siglato il protocollo d'intesa: " Turismo sostenibile, interpretazione ambientale e culturale, educazione ambientale, comunicazione ambientale e formazione partecipata". Aigae rappresenta chi per professione accompagna le persone in natura ed è riconosciuta dal MISE.

Il Corso è destinato a due profili di aspiranti "Guide del Parco":

Profilo A : corsista che non detiene alcun titolo di guida legalmente riconosciuto;

Profilo B : corsista con titolo di guida legalmente riconosciuto.

Il Corso sarà rivolto complessivamente ad un minimo di 20 e massimo di 30 partecipanti e prevede una compartecipazione economica del Parco Nazionale, quindi la quota d'iscrizione è ridotta e sarà:

pari a euro 900,00 per il corso di 300 ore professionalizzante e di specializzazione rivolto ai partecipanti del profilo A;

pari a euro 300,00 per il corso di 100 ore di specializzazione rivolto ai partecipanti del profilo B.

Sono a carico dei partecipanti tutte le spese di trasporto da e per la sede del corso nel Comune di Pantelleria (TP), ed eventuali spese di vitto, alloggio e convittuali durante tutte le attività didattiche.

La domanda, da redigersi in carta semplice secondo lo schema allegato A) e i documenti ad essa allegati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 04.03.2021 alla Sede Operativa dell'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, in Via San Nicola, 5, CAP 91017 0923/569412 – C.F. 93077090814.

L'assenza della firma in calce al curriculum, renderà il curriculum stesso non valutabile.

L'inoltro della domanda, in busta chiusa recante la dicitura: "CONTIENE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L'AMMISSIONE AL CORSO PER IL RILASCIO DEL TITOLO UFFICIALE DI GUIDA DEL PARCO NAZIONALE ISOLA DI PANTELLERIA", ENTE PARCO NAZIONALE ISOLA DI PANTELLERIA - IN VIA SAN NICOLA, 5, CAP 91017 PANTELLERIA (TP).

La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio sopra indicato, mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A. ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. E' altresì possibile la consegna a mano del plico direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta. È consentito anche l'invio a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it con la dicitura in oggetto "CONTIENE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L'AMMISSIONE AL CORSO PER IL RILASCIO DEL TITOLO UFFICIALE DI GUIDA DEL PARCO NAZIONALE ISOLA DI PANTELLERIA"; in questo caso l'indirizzo PEC da cui si spedisce la documentazione deve obbligatoriamente appartenere al candidato.

L'Ente Parco non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o di corrieri o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Si consiglia di leggere attentamente la documentazione allegata al presente avviso.

Scadenza 04/03/2021