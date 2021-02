Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica

(Pantelleria, 17 Feb 21) Il neo Ministro scelto dal Premier Draghi per guidare la transizione ecologica, Roberto Cingolani, è uno scienziato di fama internazionale e professore ordinario di fisica. Dal settembre 2019 responsabile dell'innovazione tecnologica di Leonardo dopo essere stato per 14 anni direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT).

In diverse occasioni ha esposto le sue ricerche e le sue idee partecipando a convegni e festival scientifici, politici e di comunicazione. Attraverso le sue conferenze ha espresso chiaramente le sue visioni e scandito messaggi chiari.

"Che cosa ha comportato, ad oggi, lo sviluppo della tecnologia? Da un lato ci hanno consentito di aumentare il PIL, di aumentare la produzione, di avere trasporti veloci, di avere internet e tutti i social; di avere tutto quello che abbiamo a cui nessuno vuole rinunciare. La decrescita non è quello che noi vogliamo. Noi vogliamo migliorare il sistema integralmente però riducendo il gap tra chi ha più e chi ha meno. E' una cosa diversa dire: fermiamoci. Noi non possiamo fermarci, dobbiamo crescere, ma nel crescere dobbiamo mitigare gli effetti e ridurre le differenze. Fermo restando che la soluzione non c'è: non bisogna illudersi, noi siamo una razza "energivora", che depreda. Si chiama progresso: è il nostro bello e il nostro brutto. L'importante è che sia un progresso sostenibile e mitigabile e che soprattutto avvenga in tempi che diano alla razza umana la possibilità di non autodistruggersi. Fondamentale è progredire senza bruciare gli altri" (dall'intervento al Festival della Comunicazione 2018 di Camogli).

"Ci vuole molta fantasia ci vuole molta umiltà. Ci vuole grande voglia di crederci. Ci vuole molto orgoglio. Al nostro Paese non manca nulla per gareggiare tra i primi se non un po' più di precisione e un po' più di convinzione. Dobbiamo avere grande decisione, grande impegno e soprattutto voglia di farcela" (dal TEDxLecce 2013)

Il professor Cingolani è stato collaboratore di Repubblica, pubblicando i sui interventi sulla sua rubrica su Green&Blue