Repubblica GreenBlue: Pantelleria, 15 km verdi tra mare e rocce

(Pantelleria, 07 Mag 21) Uscito su Repubblica GreenBlue il reportage di Fabio Marzano: "Pantelleria, 15 km verdi tra mare e rocce". Il servizio descrive il sistema dei giardini panteschi.

Sull'isola un giardino dove gli agrumi crescono senz'acqua, grazie a un microclima artificiale. E a migliaia di pietre: spostate a mano"

Quanta fatica, e per un solo albero. Per costruire questi giardini hanno spostato centinaia di blocchi di pietra lavica con la sola forza delle braccia. Un'opera che richiede fiducia cieca oltre che muscoli. Ma a Pantelleria gli agrumi possono sopravvivere solo così, solitari in questi piccoli recinti fortificati privi di copertura. L'esposizione diretta al vento ne aumenterebbe la richiesta di acqua su un'isola dove ci possono essere fino a 300 giorni di siccità all'anno.

L'articolo comparso ieri sul quotidiano è disponibile anche online https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/05/07/news/quindici_km_verdi_tra_mare_e_rocce-299699468/?ref=RHTP-BG-I294524205-P8-S2-T1