Delfini Guardiani dell’Isola di Pantelleria 2021

Il progetto continua e si adegua alle normative anti Covid

(Pantelleria, 20 Mag 21) Il progetto "Delfini Guardiani dell'Isola di Pantelleria" continua e si adegua ai tempi difficili della pandemia. L'Associazione Marevivo presenta le attività di educazione ambientale che anche quest'anno coinvolgeranno le classi III-IV-V della Scuola Primaria di Pantelleria. Gli alunni avranno l'opportunità di assistere alle videolezioni di circa due ore ciascuna durante le quali si affronterà la tematica della protezione dell'ambiente naturale, con particolare riferimento al Parco Nazionale Isola di Pantelleria e alle aree tutelate a mare (siti Rete Natura 2000).

Le lezioni si svolgeranno dal 21 al 28 maggio. Si inizierà con un breve saluto da parte della Direttrice del Parco Nazionale di Pantelleria, Dott.ssa Sonia Anelli; successivamente, interverranno diversi esperti, ognuno per la propria sfera di competenza. Per la parte geologica interverrà Erika Rodo; per la parte di Biologia Marina, Costanza Bonomo e Andrea Biddittu; per la sezione relativa all'archeologia, Caterina Lionti. Il laboratorio terminerà con Margherita Bonin, illustratrice scientifica, che spiegherà ai bambini alcune tecniche di illustrazione di animali marini. Per i saluti finali interverrà il C.te Antonio Terrone della Guardia Costiera di Pantelleria.

Nel progetto saranno coinvolte almeno sette classi e circa dodici insegnanti. Le lezioni si svolgeranno a distanza attraverso il collegamento con la LIM di classe. Nella mattinata dell'incontro, ciascun bambino riceverà in dono un cappellino con i loghi del Parco Nazionale Isola di Pantelleria e di Marevivo e la mappa di Pantelleria con i confini del Parco Nazionale e la toponomastica tradizionale. Si precisa che il materiale verrà consegnato ai coordinatori di classe nel rispetto delle norme anti Covid.