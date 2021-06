Cinque Vele a Pantelleria

Riconoscimento assegnato da Touring Club Italiano e Legambiente

(Pantelleria, 16 Giu 21) Il Touring Club Italiano e Legambiente assegnano a Pantelleria le Cinque Vele inserendo l'Isola cuore del Mediterraneo e il suo Parco Nazionale tra le prime quindici località italiane dove trascorrere una vacanza attenta all'ambiente, all'insegna di natura e acqua pulita, ma anche di eccellenze enogastronomiche e luoghi d'arte. La Sicilia, anche grazie a Pantelleria, entra in questa classifica. Infatti, come ricorda anche il sito del Corriere della Sera - Viaggi, Pantelleria è la seconda delle 5 vele siciliane. "L'isola è la destinazione perfetta per chi cerca il mare selvaggio, ma attraverso le iniziative del Parco Nazionale si sta impegnando anche per valorizzare i vitigni e il sistema di antichi terrazzamenti a picco sul mare, entrambi Patrimonio Unesco."

"Vacanze italiane", la guida online di Touring e Legambiente che presenta oltre 200 viaggi inaspettati a due passi da casa, descrive Pantelleria sottolineando la sua ricchezza in termini di biodiversità ed esperienze da vivere. "L'Isola dove anche l'Umanità è Patrimonio, è stata scelta non solo per il mare, ma anche trekking, bike e wellness naturalistico. Il consiglio - sottolinea Vacanze Italiane - è quello di percorrere a piedi i sentieri della Montagna Grande, di Monte Gibele, fino al lago Bagno dell'Acqua noto come Specchio di Venere, e poi giù verso la costa, alla scoperta delle calette più nascoste mai troppo affollate, dove predominano i contrasti della pietra lavica e del mare. Un trekking che porta alla scoperta dei piccoli borghi, come Bugeber, e segue il profilo del paesaggio quasi completamente votato all'agricoltura e alla coltivazione della vite ad alberello, Patrimonio Unesco dell'isola. Elementi integranti di quel Turismo Esperenziale che l'Ente Parco Nazionale ha già reso possibile attraverso i Virtual Tour dell'isola che, arricchiti di contenuti suggestivi e realistici come la voce dei protagonisti e foto in dettaglio, sono capaci di anticipare l'esperienza di viaggio."