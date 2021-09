Bagno dell'Acqua: indagini e campionamenti dopo l'atto vandalico

L'Ente Parco interviene per ripulire

(Pantelleria, 27 Set 21) Nei giorni scorsi lungo un tratto della rive del lago Bagno dell'Acqua è stata rinvenuta una polvere azzurra che ha ricoperto la battigia ed è finita nell'acqua. "Abbiamo subito denunciato l'accaduto ai Carabinieri Forestali – spiega la Direttrice del Parco Nazionale, Sonia Anelli - che stanno conducendo le indagini. Così come abbiamo provveduto a ripulire la rive al fine di evitare che la sostanza si diffondesse ulteriormente. Abbiamo anche effettuato una serie di prelievi mirati per stabilire la natura dell'inquinamento e per valutare l'impatto che questo può avere nell'ambiente del lago. Le spese sostenute dall''Ente per tutte queste attività - sottolinea la Direttrice - saranno addebitate ai responsabili".

"Il lago - spiega il biologo del Parco Nazionale Andrea Biddittu - è un ecosistema fragile e unico. L'Ente Parco ha posto l'attenzione sul Bagno dell'Acqua e già da più di un anno ha avviato uno studio con l'Università La Sapienza di Roma e altri Enti di ricerca. Siamo consapevoli che il carico antropico su Lago ha un peso sensibile, anche per questo abbiamo stabilito delle regole di fruizione e stiamo elaborando un piano di gestione. Episodi come quello sul quale stiamo svolgendo accertamenti, rappresentano non solo comportamenti esecrabili, ma veri e propri reati ambientali di carattere penale. Ciò che ci preoccupa è anche l'assoluta mancanza di attenzione e rispetto nei confronti di un sistema naturale che andrebbe sempre preservato senza se e senza ma."