Il Parco Nazionale Isola di Pantelleria ottiene la Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette di EUROPARC

(Pantelleria, 21 Dic 21) A meno di un anno dall'avvio dell'iter procedurale, il Parco Nazionale Isola di Pantelleria ottiene la Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette ed entra ufficialmente nella rete EUROPARC di destinazioni sostenibili. La decisione è stata presa il 17 dicembre durante la riunione del Consiglio EUROPARC a seguito delle verifiche sulle azioni messe in atto da tutti gli operatori dell'isola coinvolti sotto la regia dell'Ente Parco e finalizzate ad un turismo rispettoso dell'ambiente capace di incrementare il benessere economico e sociale dell'Isola.

Il prossimo mese l'ufficialità del riconoscimento avverrà tramite una lettera comprensiva delle raccomandazioni del Comitato di valutazione e del rapporto di verifica. Mentre la tradizionale cerimonia di premiazione a Bruxelles organizzata da EUROPARC, a causa dell'evoluzione della pandemia di COVID-19, sarà posticipata al 3 maggio 2022 a Neusiedler See - Parco nazionale Seewinkel in Austria, in occasione della conferenza annuale di EUROPARC.

L'ottenimento della CETS significa dotarsi di uno strumento metodologico e una certificazione internazionale che permette una migliore gestione del turismo nelle aree protette. La Carta del Turismo si fonda su un elemento centrale che è la collaborazione tra tutte le parti interessate a sviluppare una strategia comune e un piano d'azione per lo sviluppo turistico. Il Parco Nazionale, coerentemente con i suoi obiettivi di tutela del patrimonio naturale e culturale e un impegno continuo per migliorare la gestione del turismo nell'area protetta a favore dell'ambiente, della popolazione locale, delle imprese e dei visitatori, diventa così centro di convergenza delle attività turistiche sostenibili e intermediatore di una strumento internazionale che sarà utile a supportare le iniziative di promozione territoriale.