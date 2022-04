(Pantelleria, 05 Apr 22)

Pantelleria ha ospitato, con immenso onore, il passaggio di uno stormo di Culbianchi Isabellini. Ben 50 esemplari che hanno affermato il primato dell'isola rispetto ai passaggi italiani precedenti che vedeva in media da uno a tre esemplari nelle zone della Puglia e della Sicilia orientale.

A Pantelleria i Culbianchi Isabellini sono stati avvistati nella zona di Bue Marino e Arenella. La loro presenza non è sfuggita all'occhio dei più attenti osservatori ed esperti di avifauna dell'isola, Pietro Ferrandes, che è riuscito ad immortalarli in alcuni scatti prima di volare alla volta della Georgia o della Turchia, luoghi privilegiati per la loro nidificazione.