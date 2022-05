(Pantelleria, 05 Mag 22) Sono due i bandi di gara, attualmente, aperti dall'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria finalizzati all'affidamento di incarichi attraverso Mepa, il mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Al fine di ampliare la platea dei partecipanti, ed al contempo di rispettare l'obbligo di negoziazione mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici, si è stabilito che il requisito di iscrizione al Mepa sia posseduto non al momento della partecipazione ma al momento della negoziazione da parte dell'operatore economico prescelto.

Per il servizio di ingegneria e architettura per l'analisi, mappatura della rete sentieristica e redazione della carta escursionistica finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi - sentieristica del Parco nazionale isola di Pantelleria la scadenza di presentazione delle candidature è stata prorogata alle ore 14.00 del 24.05.2022

Per il servizio di ingegneria e architettura per l'analisi e valutazione del paesaggio terrazzato per la programmazione di interventi finalizzati al ripristino delle infrastrutture verdi - muretti a secco del Parco Nazionale Isola di Pantelleria la scadenza di presentazione delle candidature è stata prorogata alle ore 14.00 del 27.05.2022