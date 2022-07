Il Parco Nazionale Isola di Pantelleria promuove "Parco in Cammino" l'iniziativa volta a valorizzare i sentieri e le proposte escursionistiche delle Guide Ufficiali del Parco Nazionale Isola di Pantelleria

(Pantelleria, 14 Lug 22) Fra cielo, mare, terra, aria, geologia e siti vulcanici, storia ed enogastronomia è possibile scoprire l'isola da diversi punti di vista, esplorandola a piedi, sulle due ruote, in acqua, conoscendo in maniera approfondita la splendida fauna e flora che la popola. Dopo un apposito avviso pubblico sono state centinaia le proposte arrivate, per un periodo che va da maggio 2022 a marzo 2023. L'Ente parco ha raccolto in schede, consultabili sul sito parconazionalepantelleria.it tutte le iniziative che riguardano tematiche diverse: dal trekking all'enogastronomia, dall'agricoltura tradizionale al benessere, e ancora esperienze nel bosco, in montagna, diving, itinerari vulcanologici, attività sensoriali ecc. a fare da trait d'union sono la bellezza del patrimonio naturalistico del territorio del Parco Nazionale.

"Valorizzare e mettere in rete il grande e variegato patrimonio di esperienze e conoscenze offerto dalle Guide ufficiali del Parco Nazionale Isola di Pantelleria è l'obiettivo dell'iniziativa che ha preso il via quest'anno grazie ad un importante percorso di formazione e acquisizione di nuove competenze e di messa a sistema dell'offerta naturalistica e turistica legata all'area protetta - ha affermato Sonia Anelli, Direttrice del Parco Nazionale Isola di Pantelleria - A partire dal 2021 abbiamo avviato un progetto di formazione e abilitazione delle Guide Ufficiali del Parco, che oggi può contare su ben 52 professionisti in grado di offrire numerose opportunità per poter esplorare al meglio zone naturali e sentieri".

Questa iniziativa racconta una parte di questa ricca offerta, che spazia dai percorsi naturalistici di trekking, ai viaggi nel tempo e nella storia, dai sapori unici dell'enogastronomia al cuore vulcanico di questa terra; e poi il paesaggio agricolo, il patrimonio identitario, il mare e la montagna visti attraverso molteplici punti di vista. L'intento è quello di dare il giusto valore alla varietà dei percorsi proposti, garantendo il rispetto per questi luoghi, offrendo esperienze uniche e indimenticabili.

"Il Parco Nazionale Isola di Pantelleria è uno scrigno di biodiversità che da millenni custodisce una natura unica nel suo genere, ricca di zone vulcaniche, terra fertile e acque cristalline, ma anche di archeologia, storia e di un forte patrimonio identitario, espressione di un legame particolare fra uomo e ambiente - afferma Salvatore Gabriele, Presidente del Parco Nazionale Isola di Pantelleria - Il nostro compito è anche quello di tutelare questo straordinario territorio e gli uomini e le donne che lo abitano, costruendo modelli di sviluppo sostenibile in grado di garantire la giusta conservazione dell'ecosistema, mobilitando al contempo risorse, uomini e mezzi per coltivare questa bellezza e proiettarla verso il futuro, attraverso azioni di ricerca, sviluppo, diffusione e promozione. Il Parco è in cammino, dunque, perché è ancora lunga, intensa e bellissima la strada da compiere. Che sia la giusta strada per tutti, ricca di piacevoli soprese ed entusiasmanti esperienze, come quella percorsa fra i numerosi sentieri del Parco, in compagnia delle nostre sapienti guide.

Buon cammino a tutti!".

Nella sezione Parco in Cammino sul sito www.parconazionalepantelleria.it è possibile consultare tutte le iniziative in calendario, fino a marzo 2023.