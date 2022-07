(Pantelleria, 19 Lug 22) Il consiglio direttivo ha emanato delibera per l'individuazione dei criteri di valutazione delle richieste di rilascio di autorizzazione al sorvolo di velivoli e di aeromobili a pilotaggio remoto all'interno del Parco Nazionale dell'isola di Pantelleria.

In tutto il territorio del Parco è vietato il sorvolo di velivoli non autorizzati, eccetto per interventi antincendio, di sorveglianza, di soccorso e di protezione civile è consentito liberamente l'impiego di elicotteri ed altri velivoli.

Per acquisire l'autorizzazione al sorvolo con elicottero da parte dell'Ente Parco è necessaria la presentazione dell'istanza in carta semplice (mod. 2) da parte della Ditta esecutrice del volo almeno 10 giorni prima della data prestabilita, a cui dovrà essere allegata dichiarazione da parte del richiedente (mod. 1) che dovrà contenere le seguenti informazioni:

Il Parco determina i periodi in cui non si possono effettuare i sorvoli allo scopo di evitare di apportare danni alle colture agrarie ed alla fauna locale, fatte salve le operazioni di soccorso, di protezione civile e di pubblica utilità.

La documentazione è disponibile alla seguente pagina del sito INFORMATIVA e MODULISTICA