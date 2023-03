(Pantelleria, 14 Mar 23) In relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 unità non dirigenziale nel profilo professionale "collaboratore tecnico - indirizzo agrario" per l'Ente Parco Nazionale "Isola di Pantelleria", si comunica ai candidati ammessi che dovranno presentarsi, muniti di valido documento di riconoscimento, il giorno 28/03/2023 alle ore 10.30 presso i locali del Saracen Sands Hotel & Congress Centre, via Libertà 128/A, Isola delle Femmine - Palermo, per sostenere la prova scritta del concorso in argomento.

In allegato un documento con ulteriori dettagli.