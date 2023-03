La World's Greatest Places, la classifica che ogni anno premia i luoghi del mondo che primeggiano nell'offerta di incoming, ha incluso il Parco Nazionale Isola di Pantelleria tra le migliori destinazioni da esplorare nel 2023. A definire la lista è il Time, il magazine statunitense più diffuso al mondo, che elogia l'impegno dell'Ente Parco nella salvaguardia e valorizzazione degli elementi identitari e naturali dell'Isola e della sua biodiversità.

Sin dalla sua istituzione, infatti, avvenuta nel 2016, Pantelleria è uno dei più recenti fra i 25 Parchi Nazionali Italiani, e si è dedicato attivamente alla promozione dell'Isola non solo come destinazione estiva ma anche come meta naturalistica da vivere tutto l'anno.

A sostenere questo lavoro sono i suoi elementi identitari: un paesaggio caratterizzato da elementi di architettura rurale in cui spiccano i dammusi con i tetti bianchi a cupola, il giardino pantesco con la sua perfezione circolare, i terrazzamenti coltivati; nonché ben due Riconoscimenti UNESCO, la Pratica agricola della vite ad Alberello e l'Arte della costruzione in pietra a secco, entrambe incluse nell'elenco dei Patrimoni Immateriali dell'Umanità. Da queste particolarità nasce il pregiato Passito di Pantelleria che, ottenuto dall'appassimento naturale di uve Zibibbo, rappresenta la sintesi straordinaria fra la forza della natura e il paziente lavoro dell'uomo.

Il prestigioso riconoscimento internazionale decretato dal Time dà merito al costante impegno di tutti i protagonisti coinvolti nella salvaguardia e nella valorizzazione del paesaggio rurale pantesco, nell'eccellente produzione agroalimentare, che rendono il territorio capace di affascinare i viaggiatori di tutto il mondo.