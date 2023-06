(Pantelleria, 25 Giu 23) E' in programma mercoledì 28 giugno alle 20.00 nella sede dell'Hangar Nervi il concerto di musica classica "Sueños de Tango", organizzato dal Distaccamento Aeroportuale di Pantelleria in occasione delle celebrazioni per il Centenario di fondazione dell'Aeronautica Militare.

L'evento, che si svolgerà in una location unica al mondo, dalle particolari qualità acustiche, è stato organizzato in collaborazione con l'Associazione Astarte e con il supporto del Parco Nazionale Isola di Pantelleria e del Comune di Pantelleria. Sul palco gli artisti Giulio Potenza, Ferdinando Mangifesta e Ludovica Franco.

L'appuntamento, inserito tra gli eventi programmati per il Centenario dell'Aeronautica Militare, è il primo dei sette previsti dal "Festival Suoni Panteschi – Chamber Festival" che si susseguiranno in differenti luoghi dell'isola di Pantelleria.

L'evento gratuito e aperto a tutta la popolazione, darà ai presenti anche la possibilità di ammirare la storica struttura dell'Hangar Nervi e la mostra fotografica permanentemente allestita al suo interno. Per l'occasione sarà presente anche un velivolo HH-139 dell'Aeronautica Militare, elicottero utilizzato principalmente per le operazioni di ricerca e soccorso.