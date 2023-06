(Pantelleria, 28 Giu 23) Diversi gruppi di escursionisti hanno rilevato, in area 1 del Parco Nazionale limitrofa all'habitat prioritario dello stagno temporaneo mediterraneo del Gibéle, la presenza massiccia di bruchi, attribuendoli erroneamente alla processionaria dei pini, Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775). Si tratta di Orgyia trigotephras Boisduval, 1829, appartenente alla famiglia Erebiidae, nota per Pantelleria dagli anni '90.

È una specie caratterizzata da un ciclo biologico particolare: la femmina rimane nel bozzolo costruito dalla larva matura, ove depone le uova, non sviluppa le ali e in generale non ha l'aspetto di una comune farfalla, differentemente dal maschio. Lo svernamento avviene allo stadio di uovo, all'interno del bozzolo materno.

Orgyia trigotephras è una specie polifaga che si nutre su numerose specie vegetali, tra cui quercia o leccio, corbezzolo, lentisco, ecc. In alcune annate fa registrare forti incrementi demografici, comunque limitati da diversi Imenotteri parassitoidi, piccoli insetti le cui larve si sviluppano a spese dei diversi stadi del lepidottero, uccidendoli. Questi ultimi hanno l'importante ruolo naturale nel limitare le popolazioni di questo lepidottero, che regrediscono naturalmente dopo l'iniziale boom demografico.

La specie non risulta nociva per l'uomo per cui non è necessario intervenire per ridurre la consistenza numerica della popolazione. Di seguito si riporta un link dove sono indicate le diverse segnalazioni fra le quali è già annoverata Pantelleria e sono presenti immagini degli adulti e della larva del lepidottero:

https://www.leps.it/indexjs.htm?SpeciesPages/OrgyiTrigo.htm