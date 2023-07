Bando aperto sino al 16 luglio

(Pantelleria, 06 Lug 23) Il bando per la partecipazione al Programma di sensibilizzazione e formazione sulla Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale in Italia è aperto fino al 16 luglio 2023. Il corso è organizzato dall'Ufficio Regionale UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa, in stretta cooperazione con il Segretariato Generale del Ministero della Cultura italiano.

Il Ministero della Cultura italiano e l'UNESCO sono lieti di annunciare il lancio del Programma di sensibilizzazione e formazione sulla Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale (PCI) in Italia, nell'anno che segna il ventesimo anniversario della Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, adottata il 17 ottobre 2003.

Il corso, che fa parte del Global capacity-building programme di UNESCO in materia di salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale è rivolto principalmente alle comunità interessate dagli Elementi italiani iscritti nelle Liste UNESCO del Patrimonio Culturale Immateriale e nel Registro delle Buone Pratiche di Salvaguardia, nonché al personale delle istituzioni competenti, organizzazioni della società civile, ricercatori ed altri operatori nel campo del patrimonio vivente.

Per saperne di più: https://www.unesco.org/en/articles/call-participation-capacity-building-programme-safeguarding-intangible-cultural-heritage-italy?hub=66976