(Pantelleria, 10 Lug 23) A seguito di diverse segnalazioni, è stato effettuato un sopralluogo sul Gibéle al fine di ottenere documentazione fotografica dei diversi stadi di sviluppo dei lepidotteri presenti (in particolare, bruchi eb ozzoli). Il materiale è stato inviato all'Università di Palermo, presso il Laboratorio della Prof. Gabriella LoV erde, referente del Parco Nazionale per i Lepidotteri.

Dalle informazioni raccolte, sembra sia in atto una esplosione demografica di Orgyia trigotephras Boisduval,1829, specie diffusa in diverse aree del Bacino del mediterraneo e nota dell'Italia meridionale e della Sicilia.

In due diverse località siciliane, l'isola di Levanzo e la Riserva Naturale Orientata "Oasi Faunistica di Vendicari" erano state segnalate simili esplosioni demografiche alla fine degli anni '90 e intorno al 2010, rispettivamente. In queste aree la specie vegetale maggiormente danneggiata dall'attività trofica delle larve era stata il lentisco.

Oltre all'area del Gibéle, vi sono segnalazioni anche per altre aree boscate (per esempio Grazia,Gelkhamár), facendo ipotizzare una situazione generalizzata per buona parte del territorio boscato pantesco.

Inoltre, sono in corso ulteriori indagini per accertare la presenza di altri defogliatori della macchia mediterranea, come ad esempio Euproctis chrysorrhoea (L.), specie nota per l'Isola di Pantelleria dalla fine del XIX secolo, dove risulta dannosa prevalentemente al corbezzolo. Il lepidottero, le cui larve sonobcaratterizzate dalla presenza di peli urticanti, aveva fatto registrare, nella prima metà degli anni '90, unimportante incremento numerico nell'isola, oltre che in diversi querceti della Sicilia e della Calabria.

Le aree a vegetazione arbustiva e arborea della nostra isola possono essere frequentate adottando alcuni semplici accorgimenti, al fine di evitare il contatto con le setole urticanti che caratterizzano i bruchi di queste specie. Nel periodo di presenza dei bruchi, il personale adibito alla cura dei boschi deve obbligatoriamente indossare pantaloni lunghi e magliette che coprano le braccia al fine di evitare il

contatto con la pelle.

Gli escursionisti devono seguire le stesse indicazioni, evitando di portare con sé bambini ed animali da compagnia in aree dove è stata segnalata la presenza dei lepidotteri. Inoltre, deve essere evitato l'ingresso in aree densamente boscate e cespugliose dove non vi sia un sentiero per la normale fruizione del bosco.

Si chiede di inviare qualunque segnalazione di bruchi in aree boscate ai seguenti indirizzi e-mail, al fine di supportare l'Ente Parco e l'Università di Palermo nel censimento delle specie e delle aree coinvolte:

info@parconazionalepantelleria.it

educazioneambientale@parconazionalepantelleria.it