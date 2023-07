(Pantelleria, 12 Lug 23) Si rende noto che con Determina del Direttore del Parco n. 258 del 12/07/2023, pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente è stata approvata la graduatoria di merito finale, formulata in via definitiva, dei candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, profilo professionale di Collaboratore Tecnico-indirizzo agrario (Area B del CCNL Funzioni Centrali – ex Enti Pubblici Non Economici).

La predetta graduatoria finale di merito approvata, in via definitiva, unitamente alla Determinazione del Direttore del Parco n. 258 del 12/07/2023, è inoltre pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Concorso - Collaboratore tecnico- indirizzo agrario - AREA B (Cod.02) del sito web istituzionale dell'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria http://www.parconazionalepantelleria.it. L'avviso relativo alla avvenuta approvazione e alla pubblicazione della predetta graduatoria sarà altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale "Concorsi ed Esami".