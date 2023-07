(Pantelleria, 26 Lug 23)

Nelle giornate del 24 e 25 luglio un brutto incendio ha colpito profondamente la nostra Isola, avvolgendo e distruggendo molti ettari di vigneti e di macchia mediterranea. In seguito a questo tragico evento, l'Amministrazione Comunale e il Parco Nazionale Isola di Pantelleria ringraziano sentitamente tutti coloro che hanno collaborato allo spegnimento del fuoco e che si sono prodigati per la tutela di cose e persone.

Istituzioni, volontari, cittadini hanno rappresentato una risorsa preziosa e indispensabile per il raggiungimento di un obiettivo comune il cui raggiungimento è stato reso ancora più difficile a causa del forte scirocco, nonché da altre concause negative. Solo dopo diverse ore, grazie al lavoro comune, le fiamme sono state circoscritte e domate e l'intero territorio bonificato e messo in sicurezza.

In particolare i nostri ringraziamenti vanno ai seguenti Enti: Prefettura di Trapani, Carabinieri, Carabinieri forestali, Aeronautica Militare, Corpo Forestale, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Protezione Civile Regionale e Volontari della Protezione Civile, Piloti dei Canadair.

Quanto accaduto conferma la estrema fragilità del sistema Isola, che deve essere maggiormente tutelato dalle istituzioni, con dotazioni di mezzi nuovi ed appropriati e con il supporto di risorse umane adatte anche numericamente per affrontare le sempre più frequenti criticità emergenziali.

Dopo questo triste evento, appare necessario ribadire l'urgenza di un immediato trasferimento di tutto il personale dei Vigili del Fuoco residente a Pantelleria ma che trovasi alla data odierna in servizio presso altri Comandi, affinché possa essere assicurata una immediata reperibilità al verificarsi di una emergenza. Va altrettanto ribadita la necessità di bandire un concorso aperto unicamente a persone residenti sull'isola o con vincolo di permanenza residenziale per non meno di 10 anni, per ridurre al minimo il fenomeno atavico del pendolarismo, che ha spesso ridotto le potenzialità di intervento dei Vigili del Fuoco.

In conclusione, non possiamo esimerci dal dichiarare vicinanza e solidarietà a tutti quei territori che, come il nostro, sono stati devastati dagli incendi di questi giorni.

IL SINDACO FABRIZIO D'ANCONA

LADIRETTRICE SONIA ANELLI