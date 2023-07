(Pantelleria, 27 Lug 23) In questi ultimi giorni è stata avvistato nel Lago Bagno dell'Acqua un animale vermiforme, attribuito erroneamente alle sanguisughe. Queste sono completamente assenti nel lago in quanto animali tipici delle acque dolci, mentre è ben noto che il lago di Pantelleria è salmastro.

L'animale in questione è una larva di insetti, per la precisione sono larve acquatiche di Ditteri Stratiomyidae (straziomidi), vale a dire un tipo particolare di mosche che imitano allo stadio adulto l'aspetto di alcune vespe. La loro presenza è costante, soprattutto in questo periodo dell'anno, quando stanno per iniziare la muta per diventare esemplari adulti. Non sono le usuali mosche che spesso assediano le nostre case, ma appartengono ad una particolare categoria di mosche che da adulti svolgono l'importante ruolo di impollinatori, oppure non si nutrono affatto e la loro breve vita da adulto serve unicamente per la riproduzione. Sono animali del tutto innocui per noi umani e fanno parte della fauna locale del lago, molto particolare, un vero e proprio paradiso per tantissime specie di insetti, anche endemici.

Le larve degli Stratiomyidae svolgono un importante ruolo di rimozione della tanta materia organica presente nel lago, sia sotto forma di materia organica vivente (microalghe, microrganismi come i cianobatteri che caratterizzano sia la colonna d'acqua che il fondale con la formazione di feltri batterici, ma anche particelle organiche derivante dalla decomposizione di animali più grossi o di parti di animali più grossi).

Non c'è motivo di temere la loro presenza, utilissima ed essenziale. Nonostante l'aspetto poco gradevole, infatti, il loro ruolo ecologico è fondamentale per la stabilità dell'ecosistema Bagno dell'Acqua.