(Rotonda, 05 Apr 23) Si è appena conclusa la Fiera del Cicloturismo che ha fatto registrare numeri di affluenza record presso lo stand della Ciclovia dei Parchi della Calabria, tra le destinazioni più attese in questa seconda edizione dell'evento organizzato da Bikenomist al DUMBO di Bologna, dal 31 marzo al 2 aprile.

Oltre 19.000 i visitatori nei tre giorni con una crescita di circa il 30% rispetto all'edizione precedente. Numeri che confermano l'interesse e la voglia di cicloturismo che c'è nel nostro Paese e avvalorano i dati del 3° rapporto Isnart-Legambiente presentato nella giornata di apertura dedicata agli operatori da cui emerge che i cicloviaggiatori in Italia nel 2022 sono raddoppiati rispetto al 2019 arrivando a 9 milioni di presenze, con un impatto economico stimato in oltre 1 miliardo di euro. A questa crescita esponenziale contribuisce in maniera consistente il Sud che vede quasi triplicare le presenze di cicloturisti, passati dal 7% del periodo ante-covid, al 17% del 2022.

Una tendenza positiva che si è potuta toccare con mano allo stand della Ciclovia dei Parchi della Calabria dove la richiesta di informazioni è stata incessante con un flusso ininterrotto di persone interessate a conoscere questa grande via verde di 545 Km, che unisce 4 Parchi montani di una sola Regione, unica in Europa.

«L'esperienza della Fiera del Cicloturismo conferma il grande interesse nei confronti della Ciclovia dei Parchi», ha affermato Giovanni Aramini, Dirigente Settore "Parchi e Aree Naturali Protette" del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, impegnato con altri collaboratori a fornire informazioni presso lo stand. «Sono davvero tanti i cicloturisti che si stanno preparando a venire in Calabria nei prossimi mesi - ha proseguito Aramini - una crescita di consenso che incoraggia a proseguire su questa strada per migliorare sempre più l'offerta sia dal punto di vista dell'infrastruttura che dei servizi».

Tante, infatti, sono le attività in itinere, come la pubblicazione della Guida ufficiale, ormai prossima, la realizzazione del "passaporto" della Ciclovia dei Parchi, la Carta dei Servizi rivolta agli operatori turistici e l'installazione delle colonnine di ricariche per le e-bike lungo tutto il tracciato. Senza dimenticare l'Avviso pubblico della Regione Calabria per la selezione e il finanziamento di interventi per il miglioramento delle condizioni e degli standard di offerte e fruizione turistica della Ciclovia dei Parchi della Calabria rivolto a imprese e associazioni del territorio, che scade il 5 giugno.

I prossimi appuntamenti di promozione della Ciclovia in programma sono i seguenti: 14/16 aprile, Bike Up - Festival internazionale e-bike - Bergamo; 21/23 aprile, Appennino Bike Tour - Festival dei sapori d'Italia - Bologna; 5 maggio, Pedalando - Venezia; 5/7 maggio, Bike Up - Torino.