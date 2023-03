Costituzione di un elenco di Operatori Economici qualificati da cui attingere per l'affidamento diretto o procedura negoziata di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'Art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e della Legge n.120/2020 e ss.mm.ii.

(Marsiconuovo, 16 Mar 23) L'Ente Parco nazionale Appennino Lucano val d'Agri Lagonegrese, nell'ottica della semplificazione, della razionalizzazione e della celerità dell'azione amministrativa, si è dotato di apposita Piattaforma

e-procurement per le procedure di gare previste dalla vigente normativa, di cui all'art. 40 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in virtù della Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 23 del 14 luglio 2022 di adesione al Portale ASMECOM - TUTTOGARE PA.

La piattaforma, raggiungibile all'indirizzo https://piattaforma.asmecomm.it, consente agli operatori economici - imprese e professionisti - di ridurre gli oneri di produzione delle documentazioni standard di gara e i tempi di partecipazione e di dare maggiore pubblicità delle proprie peculiarità produttive.

Pertanto, al fine di costituire un elenco di operatori economici dell'Ente da invitare per l'affidamento diretto o procedura negoziata di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e della Legge n.120/2020 e ss.mm.ii.

AVVISA

che qualsiasi operatore economico (O.E.: IMPRESE E PROFESSIONISTI), interessato a contrattare con questa pubblica amministrazione, deve essere preventivamente registrato sulla piattaforma di cui al seguente indirizzo https://piattaforma.asmecomm.it

L'amministrazione opererà, a seconda delle proprie esigenze, in ciascuna delle sezioni della piattaforma al fine di procedere all'affidamento di lavori, servizi (compresi quelli tecnici) e forniture.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta all'Ufficio Tecnico di questo Ente, sito in Marsico Nuovo PZ Sede legale e amministrativa ex Convento delle Benedettine Via A. Manzoni n. 1 85052

Tel. 0975/344222 - PEC: parcoappenninolucano@pec.it

La piattaforma è gestita da - ASMEL CONSORTILE S.c.a r.l.- sede legale via C. Cattaneo n. 9; sede operativa: Via G. Porzio Centro Direzionale Isola G8 - 80143 Napoli. Numero Verde 800955054 - per la profilazione utenti 0817504592.

Il Direttore FF

dott. Marco Delorenzo