Riunito il Consiglio di Amministrazione della Banca del Germoplasma dei Nebrodi

Barbuzza nominato alla guida, previsto rafforzamento della governance

(S.Agata Militello, 20 Ago 20) Riunito il Consiglio di Amministrazione della Banca del Germoplasma Vegetale dei Nebrodi, creata dall'Ente Parco con il supporto tecnico e scientifico del dipartimento di Scienze Biologiche dell'Università di Palermo – socio del Consorzio della Banca - , per tutelare la biodiversità vegetale dei Nebrodi .

Il Consiglio di Amministrazione, composta da Felice Genovese, agronomo e Cristina Salmeri, professore associato di Botanica presso l'Università di Palermo, Dipartimento STEBICEF (Dipartimento Scienze tecnologie e chimica farmaceutica) riunito in video conferenza per l'emergenza Covid, ha eletto all'unanimità il Presidente del Parco Domenico Barbuzza alla guida del Consorzio.

Barbuzza annuncia a breve un potenziamento della struttura. La mia intenzione dichiara il Presidente è di allargare la base sociale, con l'ingresso delle Università di Messina e Catania, del C.R.E.A. – Consiglio per la ricerca in agricoltura - e dei Comuni di Ucria e San Fratello, che hanno già dato disponibilità dei terreni per la realizzazione della Banca del Germoplasma.